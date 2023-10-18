Етапи отруєння залізом
Етап
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Опис
1:
Протягом 6 годин
Блювання, гематемез, вибухонебезпечна діарея, дратівливість, біль у животі, млявість
Якщо токсична дія є тяжкою, тахіпное, тахікардія, гіпотензія, кома, метаболічний ацидоз
2:
Протягом 6-48 годин
До 24 годин очевидного покращення (латентний період)
3:
12–48 годин
Шок, судоми, лихоманка, коагулопатія, метаболічний ацидоз
4
2–5 днів
Печінкова недостатність, жовтяниця, коагулопатія, гіпоглікемія
-5
2–5 тижнів
Випускний отвір шлунку або обструкція дванадцятипалої кишки внаслідок рубцювання