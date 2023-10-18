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Етапи отруєння залізом

Етап

Час публікації

Опис

1:

Протягом 6 годин

Блювання, гематемез, вибухонебезпечна діарея, дратівливість, біль у животі, млявість

Якщо токсична дія є тяжкою, тахіпное, тахікардія, гіпотензія, кома, метаболічний ацидоз

2:

Протягом 6-48 годин

До 24 годин очевидного покращення (латентний період)

3:

12–48 годин

Шок, судоми, лихоманка, коагулопатія, метаболічний ацидоз

4

2–5 днів

Печінкова недостатність, жовтяниця, коагулопатія, гіпоглікемія

-5

2–5 тижнів

Випускний отвір шлунку або обструкція дванадцятипалої кишки внаслідок рубцювання

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