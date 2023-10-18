Обстеження на предмет деяких переломів, які зазвичай бувають невиявленими
Симптом
Характерний анамнез
Результати фізикального обстеження
Травма
Біль у кисті
Перерозгинання кисті руки та зап'ястку
Болюча чутливість на тильній поверхні зап'ястку
Перелом тригранної кістки зап'ястку
Біль у лікті
Падіння на витягнуту руку
Біль у ліктях під час супінації та пронації передпліччя
Перелом головки променевої кістки
Біль або набряк зап’ястка
Падіння на витягнуту руку
Болючість в ділянці анатомічної табакерки (розташована дистальніше по відношенню до променевої кістки, між довгим розгиначем великого пальця, коротким розгиначем і сухожиллями відвідного м'яза великого пальця)
Перелом човноподібної кістки
Різні механізми
Болючість над півмісяцевою ямкою (на зап'ястку в основі 3-го п'ястку) та біль при аксіальній компресії 3-го п'ястка
Перелом півмісяцевої кістки
Вивих суглобів в ділянці півмісяцевої ямки
Біль у стегні
Падіння
Біль під час пасивної ротації кульшового суглоба, коли коліно зігнуте
Нездатність зігнути стегно
Нога повернута назовні та є вкороченою
Неможливість пересуватися, незважаючи на те, що оглядова рентгенографія в межах норми (особливо у пацієнтів з остеопорозом)
Перелом кульшового суглоба
Біль у колінному суглобі у дитини або підлітка
Різні механізми
Біль під час пасивної ротації кульшового суглоба, коли коліно зігнуте
Травми кульшового суглоба (наприклад, епіфізеоліз голівки стегнової кістки, хвороба Легг-Кальве-Пертеса)
Біль в щиколотці
Падіння або потрапляння ноги в яму
Механізм підвертання щиколотки
Набряк та болючість щиколотки
Болючість в латеральній ділянці колінного суглоба
Перелом Мезоннева (перелом по спіралі проксимальної третини малогомілкової кістки з розривом дистального великогомілкового синдесмозу та міжкісткової мембрани)
Щодо інших травм, які часто можуть бути прощені, див. таблиці «Обстеження на предмет травм м’яких тканин, які часто бувають невиявленими» та «Обстеження на предмет травм, які часто можуть бувають невиявленими».