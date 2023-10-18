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Обстеження на предмет деяких переломів, які зазвичай бувають невиявленими

Симптом

Характерний анамнез

Результати фізикального обстеження

Травма

Біль у кисті

Перерозгинання кисті руки та зап'ястку

Болюча чутливість на тильній поверхні зап'ястку

Перелом тригранної кістки зап'ястку

Біль у лікті

Падіння на витягнуту руку

Біль у ліктях під час супінації та пронації передпліччя

Перелом головки променевої кістки

Біль або набряк зап’ястка

Падіння на витягнуту руку

Болючість в ділянці анатомічної табакерки (розташована дистальніше по відношенню до променевої кістки, між довгим розгиначем великого пальця, коротким розгиначем і сухожиллями відвідного м'яза великого пальця)

Перелом човноподібної кістки

Різні механізми

Болючість над півмісяцевою ямкою (на зап'ястку в основі 3-го п'ястку) та біль при аксіальній компресії 3-го п'ястка

Перелом півмісяцевої кістки

Вивих суглобів в ділянці півмісяцевої ямки

Біль у стегні

Падіння

Біль під час пасивної ротації кульшового суглоба, коли коліно зігнуте

Нездатність зігнути стегно

Нога повернута назовні та є вкороченою

Неможливість пересуватися, незважаючи на те, що оглядова рентгенографія в межах норми (особливо у пацієнтів з остеопорозом)

Перелом кульшового суглоба

Біль у колінному суглобі у дитини або підлітка

Різні механізми

Біль під час пасивної ротації кульшового суглоба, коли коліно зігнуте

Травми кульшового суглоба (наприклад, епіфізеоліз голівки стегнової кістки, хвороба Легг-Кальве-Пертеса)

Біль в щиколотці

Падіння або потрапляння ноги в яму

Механізм підвертання щиколотки

Набряк та болючість щиколотки

Болючість в латеральній ділянці колінного суглоба

Перелом Мезоннева (перелом по спіралі проксимальної третини малогомілкової кістки з розривом дистального великогомілкового синдесмозу та міжкісткової мембрани)

Серед цих тем