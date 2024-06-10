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MSD Довідник
версія для фахівців
МЕДИЧНІ ТЕМИ (УКРАЇНСЬКИЙ)
МЕДИЧНІ ТЕМИ (YCI)
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ПРО
МЕДИЧНІ ТЕМИ (УКРАЇНСЬКИЙ)
ПРОФЕСІЙНЕ
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Клінічні калькулятори
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Площа поверхні тіла (метод Дюбуа)
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Серед цих тем
Моніторинг і обстеження пацієнтів реанімації
Катетеризація серця
Загальні відомості про нефротичний синдром
Вогнищевий сегментарний гломерулосклероз
Оцінка стану ниркового хворого
Вроджена гіперплазія надниркових залоз, спричинена дефіцитом 21-гідроксилази