Очищення

Антибіотики

Після ретельного видалення всіх сторонніх часток із саден (може знадобитися інтенсивне тертя), можна нанести мазі з антибіотиком (наприклад, бацитрацин, бацитрацин/неоміцин/поліміксин) та накласти неприлипаючу марлеву пов'язку, непроникну для бактерій.

Можуть використовуватися інші комерційні пов'язки на рану — метою є утримання рани від висихання, оскільки воно заважає повторній епітелізації, а також профілактика прилипання пов'язки до рани. Якщо дефекти великі, необхідно проводити ретельне спостереження та контроль динаміки для виявлення гнійних виділень (що вказують на інфекцію) або відсутності загоєння рани.