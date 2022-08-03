skip to main content
MSDMSD Довідникверсія для фахівців
Search icon

Абразії

ЗаAdam J. Singer, MD, Stony Brook University, Renaissance School of Medicine
Переглянуто/перевірено серп. 2022

Садна — це подряпини на шкірі, які можуть уражати епідерміс чи дерму на неповну або повну глибину.

Садна оцінюю, очищують та санують так само, як і рвані рани. Однак їх тяжче знеболили, що є особливою проблемою, коли в садно потрапляє велика кількість бруду, камінців або скла, як це часто трапляється, зокрема, у випадку глибоких подряпин. Може знадобитися блокада регіонального нерва або процедурна седація.

Лікування саден

  • Очищення

  • Антибіотики

Після ретельного видалення всіх сторонніх часток із саден (може знадобитися інтенсивне тертя), можна нанести мазі з антибіотиком (наприклад, бацитрацин, бацитрацин/неоміцин/поліміксин) та накласти неприлипаючу марлеву пов'язку, непроникну для бактерій.

Можуть використовуватися інші комерційні пов'язки на рану — метою є утримання рани від висихання, оскільки воно заважає повторній епітелізації, а також профілактика прилипання пов'язки до рани. Якщо дефекти великі, необхідно проводити ретельне спостереження та контроль динаміки для виявлення гнійних виділень (що вказують на інфекцію) або відсутності загоєння рани.

Копірайт © 2025 Компанія Merck & Co., Inc., Равей, Нью-Джерсі, США, та її філії. Всі права збережено.

This icon serves as a link to download the eSSENTIAL Accessibility assistive technology app for individuals with physical disabilities. It is featured as part of our commitment to diversity and inclusion.

Копірайт© 2025Компанія Merck & Co., Inc., Равей, Нью-Джерсі, США, та її філії. Всі права збережено.