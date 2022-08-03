Садна — це подряпини на шкірі, які можуть уражати епідерміс чи дерму на неповну або повну глибину.
Садна оцінюю, очищують та санують так само, як і рвані рани. Однак їх тяжче знеболили, що є особливою проблемою, коли в садно потрапляє велика кількість бруду, камінців або скла, як це часто трапляється, зокрема, у випадку глибоких подряпин. Може знадобитися блокада регіонального нерва або процедурна седація.
Лікування саден
Очищення
Антибіотики
Після ретельного видалення всіх сторонніх часток із саден (може знадобитися інтенсивне тертя), можна нанести мазі з антибіотиком (наприклад, бацитрацин, бацитрацин/неоміцин/поліміксин) та накласти неприлипаючу марлеву пов'язку, непроникну для бактерій.
Можуть використовуватися інші комерційні пов'язки на рану — метою є утримання рани від висихання, оскільки воно заважає повторній епітелізації, а також профілактика прилипання пов'язки до рани. Якщо дефекти великі, необхідно проводити ретельне спостереження та контроль динаміки для виявлення гнійних виділень (що вказують на інфекцію) або відсутності загоєння рани.