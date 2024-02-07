Як застосовувати підвіску та плечовий бандаж

Тримайте лікоть зігнутим на 90°, зап'ястя в нейтральному положенні з долонею, оберненою до пацієнта.

Помістіть ліктьовий відросток у куток підвіски.

Оберніть ремінець через шию з протилежного боку та прикріпіть до передньої частини підвіски.

Відрегулюйте довжину ремінця так, щоб він підтримував руку, і щоб лікоть залишався зігнутим під кутом 90°.

Оберніть еластичний бинт горизонтально навколо зовнішньої частини підвіски та навколо тулуба під неураженою рукою, щоб закріпити руку у положенні, притиснутому до тулуба. Це бандаж.