Як застосовувати підвіску та плечовий бандаж

Підвіску та плечовий бандаж використовують як для підтримки руки, так і для іммобілізації плеча.
Підвіска для плеча підтримує вагу руки та обмежує рух руки, але не запобігає руху плеча. Якщо необхідно також обмежити рух плеча, особливо внутрішнє та зовнішнє обертання, слід додати бандаж. Альтернативно можна використовувати іммобілізатор плеча, що представлений на ринку у готовому вигляді.
Показання
Зміщення плеча після закритого вправляння
Переломи плечової кістки після накладання шини
Відокремлення ключично-акроміального суглоба
Травми передпліччя або ліктьового суглоба після накладання шини (найкраще використовувати підвіску без бандажа)
Протипоказання
Немає
Ускладнення
Стискання ліктьового нерва може виникнути, якщо підвіска занадто коротка, що дозволяє зап'ястку звисати з підвіски
Обладнання
Підтримувальна пов'язка
Еластичний бинт шириною 10 см (4 дюйми)
Представлений на ринку готовий іммобілізатор для плеча — це альтернатива, якщо він доступний.
Додаткові міркування
Іммобілізація плеча може швидко викликати скутість суглобів (заморожене плече).
Розташування
Пацієнта слід розмістити так, щоб лікар мав доступ до всього тулуба пацієнта; якщо дозволяють інші травми, краще, щоб пацієнт стояв.
Покроковий опис процедури
Тримайте лікоть зігнутим на 90°, зап'ястя в нейтральному положенні з долонею, оберненою до пацієнта.
Помістіть ліктьовий відросток у куток підвіски.
Оберніть ремінець через шию з протилежного боку та прикріпіть до передньої частини підвіски.
Відрегулюйте довжину ремінця так, щоб він підтримував руку, і щоб лікоть залишався зігнутим під кутом 90°.
Оберніть еластичний бинт горизонтально навколо зовнішньої частини підвіски та навколо тулуба під неураженою рукою, щоб закріпити руку у положенні, притиснутому до тулуба. Це бандаж.
Після того, як шина накладена та затверділа, перевірте нервово-судинний статус (тобто, наповнення капілярів, дистальну чутливість, згинання та розгинання пальців) в дистальній частині кінцівки.
Підвіска та бандаж
Після процедури
В залежності від травми, обговоріть із пацієнтом можливість безперервної іммобілізації в порівнянні з ранніми вправами з розширенням діапазону рухів.
Призначте або порекомендуйте відповідне подальше спостереження.
Попередження та поширені помилки
Переконайтеся, що лікоть залишається у зігнутому під кутом 90° положенні.
Переконайтеся, що підвіска має достатню довжину для підтримки зап'ястя. Зап'ястя не повинно звисати з підвіски, оскільки це призводить до надмірного тиску на ліктьовий нерв.
Поради та підказки
В якості підвіски можна використовувати широку краватку (нашийну хустку).
У разі використання готового доступного в продажу іммобілізатора для плечей зазвичай з ним в комплекті є ремінець, який виконує функцію бандажа. Дотримуйтесь інструкцій до пристрою, щоб закріпити ремінець.