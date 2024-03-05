Як накладати укорочену гіпсову пов'язку на ногу

Нанесіть трикотаж, щоб покрити область (наприклад, приблизно від 5 до 10 см) проксимальніше та дистальніше області, на яку буде накладатися гіпс. Після закінчення гіпсова пов'язка повинна покривати ділянку від проксимальних до п’ястно-фалангових суглобів на дистальній долонній згині до місця з’єднання середньої та проксимальної третин передпліччя.

Накладіть декілька шарів підкладки (зазвичай 4).

Оберніть підкладку по колу від дистального до проксимального, над ділянкою, на яку буде нанесено гіпс. Накладіть нижній шар на половину ширини прокладки.

Щільно прикладіть підкладку до шкіри без проміжків, але не настільки щільно, щоб це порушити кровообіг.

За необхідності розгладьте підкладку, щоб уникнути виступів і грудочок. Відірвіть частину підкладки в місцях, де є виступи, щоб розгладити підкладку.

Розгляньте можливість додавання підкладки поверх кісткових виступів.

Занурте матеріал для накладання гіпсу у теплу воду.

Обережно витисніть (не викручуйте) надлишок води з матеріалу для накладання гіпсу.

Нанесіть матеріал для накладання гіпсу по колу від проксимальних до п’ястно-фалангоових суглобів до дистальної третини передпліччя, перекриваючи нижчележачий шар на половину ширини матеріалу для накладання гіпсу. Залиште приблизно 2,5 см (1 дюйм) підкладки та трикотажної тканини від кінця матеріалу для накладання гіпсу.

Накладіть від 8 до 10 шарів гіпсу (зазвичай), щоб забезпечити належну іммобілізацію. Кожний шар перекривається на половину ширини; це вимагає від 2 до 3 пропусків по колу.

Як правило, достатньо 2-4 шари скловолокна (дотримуйтесь інструкцій щодо застосування конкретного продукту).

Розгладьте матеріал для накладання гіпсу, щоб заповнити порожнечі в гіпсі, і надайте форму руки. Використовуйте долоні, а не кінчики пальців, щоб запобігти утворенню заглиблень, в результаті яких можуть виникнути пролежні у пацієнтів.

Відігніть трикотаж, перш ніж додати останній шар матеріалу для накладання гіпсу. Відверніть додатковий трикотаж і бавовняну прокладку по зовнішніх краях гіпсової пов'язки, щоб покрити необроблені краї матеріалу для шин і створити гладкий край; закріпіть трикотаж під матеріалом для накладання гіпсу.

Перевірте дистальні нервово-судинні порушення (наприклад, капілярне наповнення та дистальні відчуття, а також рухову функцію).