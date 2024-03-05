Як накладати укорочену гіпсову пов'язку на ногу

Коротка гіпсова пов'язка на плече проходить від дистального пальмарного згину до проксимальної третини передпліччя і призначена для іммобілізації зап’ястя та дистального передпліччя.
Показання
Певні переломи та/або вивихи кісток зап'ястя (наприклад, перелом гороховидної кістки)
Переломи 2-5 п’ясткових кісток
Протипоказання
Проксимальні або серединні переломи передпліччя (потрібна іммобілізація, включаючи ліктьовий суглоб)
Травми, які можуть викликати набрякати після нанесення гіпсу
Переломи, що вимагають оперативного лікування та повинні тимчасово іммобілізуватися шиною
Ускладнення
Термічна травма (спричинена екзотермічною реакцією затвердіння гіпса або скловолокна)
Пролежні, нейропраксія та/або ішемічне пошкодження (спричинене надмірним тиском)
Компартмент-синдром (іноді частково спричинений надмірно тісною циркулярною пов'язкою)
Обладнання
Трикотажне полотно
Рулони підкладки
Шинувальний матеріал* (гіпс або скловолокно), ширина 7,5–10 см (3–4 дюйми)
Ножиці для металу та/або великі ножиці
Тепла вода і відро або інша ємність
Нестерильні рукавички
* Обидва матеріали однаково ефективні. Вибір залежить від наявності та вподобань користувача. Довжина та ширина матеріалів залежать від того, яка частина тіла іммобілізована.
Розташування
Пацієнта слід розмістити так, щоб оператор мав відповідний доступ до ураженої кінцівки.
Пацієнт сидить, а лікоть підтримує на твердій рівній поверхні.
Під час накладання гіпсу лікоть слід тримати під кутом 90°.
Зап'ясток необхідно зафіксувати в нейтральному положенні (подовження приблизно на 20°).
Покроковий опис процедури
Нанесіть трикотаж, щоб покрити область (наприклад, приблизно від 5 до 10 см) проксимальніше та дистальніше області, на яку буде накладатися гіпс. Після закінчення гіпсова пов'язка повинна покривати ділянку від проксимальних до п’ястно-фалангових суглобів на дистальній долонній згині до місця з’єднання середньої та проксимальної третин передпліччя.
Накладіть декілька шарів підкладки (зазвичай 4).
Оберніть підкладку по колу від дистального до проксимального, над ділянкою, на яку буде нанесено гіпс. Накладіть нижній шар на половину ширини прокладки.
Щільно прикладіть підкладку до шкіри без проміжків, але не настільки щільно, щоб це порушити кровообіг.
За необхідності розгладьте підкладку, щоб уникнути виступів і грудочок. Відірвіть частину підкладки в місцях, де є виступи, щоб розгладити підкладку.
Розгляньте можливість додавання підкладки поверх кісткових виступів.
Занурте матеріал для накладання гіпсу у теплу воду.
Обережно витисніть (не викручуйте) надлишок води з матеріалу для накладання гіпсу.
Нанесіть матеріал для накладання гіпсу по колу від проксимальних до п’ястно-фалангоових суглобів до дистальної третини передпліччя, перекриваючи нижчележачий шар на половину ширини матеріалу для накладання гіпсу. Залиште приблизно 2,5 см (1 дюйм) підкладки та трикотажної тканини від кінця матеріалу для накладання гіпсу.
Накладіть від 8 до 10 шарів гіпсу (зазвичай), щоб забезпечити належну іммобілізацію. Кожний шар перекривається на половину ширини; це вимагає від 2 до 3 пропусків по колу.
Як правило, достатньо 2-4 шари скловолокна (дотримуйтесь інструкцій щодо застосування конкретного продукту).
Розгладьте матеріал для накладання гіпсу, щоб заповнити порожнечі в гіпсі, і надайте форму руки. Використовуйте долоні, а не кінчики пальців, щоб запобігти утворенню заглиблень, в результаті яких можуть виникнути пролежні у пацієнтів.
Відігніть трикотаж, перш ніж додати останній шар матеріалу для накладання гіпсу. Відверніть додатковий трикотаж і бавовняну прокладку по зовнішніх краях гіпсової пов'язки, щоб покрити необроблені краї матеріалу для шин і створити гладкий край; закріпіть трикотаж під матеріалом для накладання гіпсу.
Перевірте дистальні нервово-судинні порушення (наприклад, капілярне наповнення та дистальні відчуття, а також рухову функцію).
Підтримуйте зап'ястя в нейтральному положенні, доки матеріал для накладання гіпсу не буде достатньо твердим, як правило, від 10 до 15 хвилин.
Після процедури
Порадьте пацієнту тримати кінцівку з гіпсом піднятою вище рівня серця, коли це можливо, протягом перших 48–72 годин.
Призначте або порекомендуйте відповідне подальше спостереження.
Надайте усні та письмові інструкції.
Порадьте пацієнтові зберігати гіпс у чистоті та сухості.
Порадьте пацієнту не вставляти жодних предметів між шкірою та гіпсом, а також не розрізати гіпс.
Повідомте пацієнту про необхідність спостерігати за виникненням ускладнень, таких як посилення болю, парестезії/оніміння та/або зміна кольору пальців.
Попросіть пацієнта звернутися за додатковою допомогою, якщо біль неможливо контролювати пероральними препаратами вдома або якщо у пацієнта розвиваються парестезії/оніміння та/або зміна кольору дистальніше від гіпсової пов'язки.
Попередження та поширені помилки
Накладання гіпсу на набрякле передпліччя може призводити до розвитку в пацієнта синдрому здавлювання.
Занадто щільне накладання бавовняної прокладки може призвести до синдрому здавлювання.
Розгляньте можливість нанесення додаткової підкладки на променевий шилоподібний відросток і ліктьовий шилоподібний відросток, щоб звести до мінімуму утворення ділянки підвищеної чутливості до тиску.
Обов’язково іммобілізуйте зап’ясток у нейтральному положенні (подовження приблизно на 20°).
Якщо оніміння, поколювання або відчуття стиснення розвивається після виписки, пацієнта слід попередити про необхідність негайно звернутися по медичну допомогу.
Поради та підказки
П’ястково-фалангові суглоби повинні залишатися вільними.