Як виконувати блокаду підочноямкового нерва, черезшкірно

Блокада підочноямкового нерва призводить до оніміння нижньої повіки на цій же стороні, верхній частині щоки, бічної частини носа та верхньої губи.
Черезшкірний (позаротовий/екстраоральний) підхід використовується рідше, ніж внутрішньоротовий/інтраоральний підхід (див. Як виконати блокаду підочноямкового нерва, інтраорально), який є менш болісним і може забезпечити більшу тривалість анестезії.
(Див. також Місцева анестезія для лікування рваних ран.)
Показання до черезшкірної блокади підочноямкового нерва
Рвана рана або інше ушкодження, що підлягає хірургічному лікуванню, середньої зони обличчя
Блокада нервів має переваги над місцевою інфільтрацією анестетиками, коли важлива точна апроксимація країв рани (наприклад, при відновленні шкіри обличчя), оскільки блокада нервів не деформує тканину, як це робить місцева інфільтрація.
Протипоказання до черезшкірної блокади підочноямкового нерва
Абсолютні протипоказання
Алергія на анестетик в анамнезі
Відсутність анатомічних орієнтирів, необхідних для введення голки-провідника (наприклад, через травму)
Відносні протипоказання
Наявність інфекції на шляху введення голки: використовуйте процедурну седацію або інший підхід до анестезії.
Коагулопатія*: якщо це можливо, проведіть корекцію до процедури або використовуйте інший засіб для знеболення.
* Антикоагулянти (наприклад, для лікування тромбоемболії легеневої артерії) збільшують ризик кровотечі при блокаді нервів, але це питання слід зважити із підвищеними ризиком розвитку тромбозу (наприклад, інсульту) у разі реверсії дії антикоагулянта. Обговорити будь-яку передбачувану реверсію з лікарем, який контролює антикоагулянтну терапію пацієнта, а потім з пацієнтом.
Ускладнення черезшкірної блокади підочноямкового нерва
Токсичність внаслідок передозування анестетиками (наприклад, судоми, серцеві аритмії) або симпатоміметичні ефекти внаслідок адреналіну (при використанні суміші анестетика та адреналіну)
Внутрішньосудинна ін’єкція анестетика або адреналіну
Гематома (наприклад, внаслідок проколу підочноямкового венозного сплетення)
Неврит
Поширення інфекції під час проходження голки через інфіковану ділянку
Більшість ускладнень виникають внаслідок неправильного введення голки.
Обладнання для черезшкірної блокади підочноямкового нерва
Рукавички (стерильні рукавички не вимагаються)
Відповідні засоби індивідуального захисту (наприклад, маска для обличчя, захисні окуляри або щиток для обличчя, шапка та халат)
Антисептичний розчин (наприклад, хлоргексидин, повідон-йод, спирт)
Ін’єкційний місцевий анестетик*, такий як лідокаїн 2 % без адреналіну† або для тривалішої анестезії бупівакаїн 0,5 % без адреналіну‡
Шприц (наприклад, 3 мл) і голка (наприклад, калібру 25 або 27) для ін’єкції знеболювального засобу
* Місцеві анестетики обговорюються окремо (див. Місцева анестезія для лікування рваних ран)
† Для запобігання вазоконстрикції артерії обличчя (яка знаходиться дуже близько до місця депонування анестетика для черезшкірної блокади підочноямкового нерва), використання адреналіну (епінефрину) не рекомендується.
‡ Максимальна доза місцевих анестетиків: Лідокаїн без адреналіну, 5 мг/кг; бупівакаїн, 1,5 мг/кг. ПРИМІТКА. 1 % розчин (будь-якої речовини) відповідає 10 мг/мл (1 г/100 мл).
Додаткові міркування щодо черезшкірної блокади підочноямкового нерва
Задокументуйте будь-який вже існуючий неврологічний дефіцит у медичній документації перед виконанням блокади нерва.
Зупиніть процедуру блокади нерва, якщо Ви не впевнені, де знаходиться голка, або якщо пацієнт не співпрацює. Розгляньте можливість процедурної седації в пацієнтів, які не можуть співпрацювати або залишатися нерухомими.
Відповідна анатомія для черезшкірної блокади підочноямкового нерва
Підочноямковий нерв — є закінченням верхньощелепного нерва, який є другою гілкою трійчастого нерва.
Підочноямковий нерв виходить з черепа через підочноямковий отвір, який пальпується на 1 см нижче нижньої межі підочноямкової борозни, безпосередньо нижче зіниці, коли пацієнт дивиться прямо вперед.
Декілька шкірних гілок підочноямкового нерва іннервують іпсилатеральну середню зону обличчя, нижню повіку, бічну частину носа і верхню губу.
Таким чином, блокада підочноямкового нерва призводить до оніміння нижньої повіки на цій же стороні, верхній частині щоки, бічної частини носа та верхньої губи.
Розташування пацієнта для черезшкірної блокади підочноямкового нерва
Надайте пацієнтові сидячого положення або положення лежачи на спині таким чином, щоб місце ін'єкції було доступним для проведення процедури.
Покроковий опис: черезшкірна блокада підочноямкового нерва
Перевірте чутливість в зоні іннервації підочноямкового нерва.
Одягніть рукавички та використовуйте інші відповідні засоби індивідуального захисту.
Пропальпуйте підочноямковий гребінь та визначте підочноямковий отвір (місце ін’єкції).
Очистіть місце на шкірі антисептичним розчином.
Введіть анестетик, якщо він застосовується, за допомогою голки для внутрішньошкірних ін'єкцій.
Введіть голку трохи нижче підочноямкового отвору, в краніальному напрямку, і просувайте її до тих пір, поки не з'явиться парестезія або доки голка не досягне верхньощелепної кістки трохи вище отвору. Не вводіть голку в підочноямковий отвір. Якщо під час введення виникає парестезія, витягніть голку на 1–2 мм.
Проведіть аспірацію, щоб виключити внутрішньосудинне розташування, а потім повільно (тобто протягом 30–60 секунд) введіть приблизно 2–3 мл анестетика поряд з підочноямковим отвором, але не в нього. Злегка притисніть палець до краю підочноямкового отвору, щоб запобігти припухлості нижньої повіки.
Масажуйте ділянку протягом 10 секунд, щоб прискорити початок дії анестезії.
Зачекайте приблизно 5–10 хвилин, поки анестетик почне діяти.
Після процедури черезшкірної блокади підочноямкового нерва
Переконайтеся в наявності гемостазу в місці ін’єкції.
Проінструктуйте пацієнта щодо очікуваного часу до зникнення анестезії.
Попередження та поширені помилки: черезшкірна блокада підочноямкового нерва
Для мінімізації ризику поломки голки не слід згинати голку перед введенням, не слід вводити голку на всю її глибину (тобто до сполучної втулки), а також не слід змінювати напрямок введення голки під час її введення.
Щоб запобігти пошкодженню нерва або інтраневральній ін’єкції, проінструктуйте пацієнтів повідомляти про парестезії або біль під час процедури блокади нерва.
Щоб запобігти інтраваскулярній ін’єкції, виконайте аспірацію перед ін’єкцією.
Поради та підказки щодо черезшкірної блокади підочноямкового нерва
Мінімізуйте біль від ін'єкції, виконуючи її повільно (наприклад, від 30 до 60 секунд), шляхом нагрівання розчину для анестезії до температури тіла та/або буферизації анестетика бікарбонатом натрію.