Як виконувати блокаду підочноямкового нерва, черезшкірно

Введіть голку трохи нижче підочноямкового отвору, в краніальному напрямку, і просувайте її до тих пір, поки не з'явиться парестезія або доки голка не досягне верхньощелепної кістки трохи вище отвору. Не вводіть голку в підочноямковий отвір. Якщо під час введення виникає парестезія, витягніть голку на 1–2 мм.