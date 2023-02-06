Травма сечоводу

Більшість травм сечоводу відбувається під час хірургічного втручання. До процедур, під час яких найчастіше травмується сечовід, відносяться уретероскопія, гістеректомія, низька передня резекція товстої кишки та усунення відкритої аневризми черевної аорти. Механізми включають перев'язку, перетин, відрив, розтрощення, деваскуляризацію, перегин та електрокоагуляцію.

Неятрогенні ушкодження сечоводу становлять 1-3 % від усіх травм сечостатевого тракту. Зазвичай вони виникають внаслідок вогнепальних поранень і рідко – внаслідок ножових поранень. У дітей переважають травми, які пов'язані із розривами та виникають у місці сечовідно-тазового зчленування. До ускладнень відносяться внутрішньочеревні або ретроперитонеальні затіки сечі; навколонирковий абсцес; формування нориць (наприклад, сечоводово-піхвові, сечоводово-шкірні); та стриктура, непрохідність уретри та/або поєднання цих процесів.

Діагностика травми сечоводу Візуалізація, діагностична операція чи їх комбінація Діагноз травми сечоводу ґрунтується на даних анамнезу та вимагає виняткової настороженості, оскільки симптоми неспецифічні, а гематурія відсутня у > 30 % пацієнтів. Діагноз підтверджують візуалізуючими методами обстеження (наприклад, КТ з контрастною речовиною, включаючи відстрочену візуалізацію, ретроградну уретрографію), в ході хірургічної ревізії або і тим, і іншим способом. Найчастішими пізніми ознаками прихованих травм є лихоманка, болючість у боці, тривала кишкова непрохідність, підтікання сечі, непрохідність та сепсис. Інтраопераційні ознаки, що вказують на пошкодження сечоводу, включають витік сечі, гематома стінки сечоводу або зниження перистальтики. Наступне внутрішньовенне або внутрішньоуретральне введення барвника (наприклад, індигокарміну, метиленового синього) може додатково допомогти діагностиці.

Лікування травми сечоводу При незначних ушкодженнях використовується черезшкірна нефростомічна трубка або сечоводовий стент

При тяжких травмах потрібне хірургічне відновлення Усі травми сечоводу потребують втручання. При незначних пошкодженнях (наприклад, забої або часткові розриви) часто є достатнім введення черезшкірної нефростомічної трубки та/або встановлення стенту в сечовід (ретроградно або антеградно). Незначні ятрогенні інтраопераційні пошкодження сечоводу, такі як частковий розрив, можна лікувати шляхом первинного закриття. У разі ненавмисної перев'язки швом достатнім може бути видалення шва. Після всіх видів відновлення слід встановлювати стент. Серйозні травми (наприклад, повний поперечний розрив або відрив) зазвичай потребують реконструктивних методів, відкритих або лапароскопічних, залежно від їх локалізації та ступеня. До цих методів відносяться: реімплантація сечоводу, первинний анастомоз сечоводу, пластика із застосуванням клаптя передньої стінки сечового міхура (Боарі), трансуретероуретеростомія, інтерпозиція клубової кишки і, як останній крок, аутотрансплантація. У нестабільних пацієнтів застосовують підхід, заснований на контролі пошкоджень, при якому сечовід тимчасово дренується з відстроченим радикальним лікуванням.