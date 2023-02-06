Травма нирок

Клінічне обстеження, включаючи повторне визначення основних фізіологічних показників

Аналіз сечі та аналіз на гематокрит (Hct)

При підозрі на тяжке пошкодження нирок, виконується КТ з контрастним підсиленням із затримкою зображень (зображення одержують приблизно через 10-15 хвилин після початку обстеження)

Пацієнти з тупою травмою, які гемодинамічно стабільні і присутня тільки мікроскопічна гематурія, зазвичай мають незначні пошкодження нирки, які не вимагають хірургічного втручання; у цих випадках немає потреби в КТ.

Лабораторні аналізи повинні включати гематокрит та аналіз сечі.

Діагноз травми нирок високого ступеня слід підозрювати у будь-якого пацієнта з тупою травмою, який має одну або більше з таких ознак:

Мікроскопічна гематурія з гіпотензією (систолічний тиск < 90 мм рт. ст.)

Макроскопічна гематурія

Виражена травма, що спричинена силою інерції (наприклад, падіння зі значної висоти, автомобільна аварія на високій швидкості)

Відмітки ременя безпеки

Дифузна болючість живота

Прямий удар у бік

Переломи нижнього ребра або поперечних відростків хребців

У пацієнтів, які приймають антикоагулянти або мають вроджену аномалію нирок, макроскопічна гематурія може розвинутись після відносно незначної травми.

При підозрі на ниркову недостатність високого ступеня слід зробити КТ з контрастним підсиленням, здатну оцінити ступінь ушкодження нирки та ідентифікувати супутню внутрішньочеревну травму та ускладнення, включаючи заочеревинний крововилив та екстравазацію сечі. Відтерміновані зображення повинні бути зроблені через 10-15 хвилин після початкового дослідження. Для характеристики та оцінки ступеня ушкодження нирок, виявлення ураження чашково-лоханкової системи або руйнування сечовідно-тазового зчленування, а також для виявлення будь-яких побіжних внутрішньочеревних ушкоджень, необхідно провести КТ.

Цінні поради та підводні камені

КТ показана всім пацієнтам з мікроскопічною або макроскопічною гематурією при проникаючій травмі черевної порожнини та нижньому відділі грудної клітки. Крім того, для виявлення стійкої або відстроченої кровотечі, яка може виникати при пошкодженні судин, артеріовенозній фістулі або псевдоаневризмі, може бути показана ангіографія.

У разі пошкодження нирок у дітей обстеження проводиться аналогічним чином. Виняток становлять діти з тупою травмою, які мають в аналізі сечі > 50 еритроцитів у полі зору під великим збільшенням. Ці пацієнти потребують візуалізуючих досліджень. Оскільки діти мають вищий тонус судин, ніж дорослі, їх тиск може залишатися нормальним, незважаючи на значну крововтрату.