Переломи пальця ноги

Більшість переломів пальців ніг супроводжуються мінімальним зміщенням і потребують лише фіксації бинтом до сусіднього пальця (накладання шини на зламаний палець шляхом примотування його до сусіднього).
(Див. також «Огляд переломів».)
ДОКТОР П. МАРАЦЦІ (DR P. MARAZZI) / НАУКОВА ФОТОБІБЛІОТЕКА
Переломи пальців ніг можуть бути викликані падінням важкого предмета на пальці або ударом ноги об твердий предмет.
Вони часто проявляються болем, набряком та чутливістю. Піднігтьова гематома (між нігтьовою пластинкою та нігтьовим ложем), особливо якщо механізмом травми є розчавлювання.
Діагноз переломів пальців ніг
При підозрі на певні травми показано проведення рентгенологічного обстеження
ZEPHYR / НАУКОВА ФОТОБІБЛІОТЕКА
При відсутності підозри на ротаційну деформацію або пошкодження суглоба, чи пошкодження проксимальної фаланги великого пальця (великий палець стопи), проведення рентгенографії не є необхідним, оскільки підхід до лікування буде однаковим, незалежно від факту наявності перелому. Коли рентгенографія все ж показана, то її проводять у передньо-задній, бічній, косій проекціях для кожного пальця.
Лікування переломів пальців ніг
Накладання шини на зламаний палець шляхом примотування його до сусіднього
При деяких травмах проводять репозицію та фіксацію
Лікування переломів пальців ноги полягає у фіксації пошкодженого пальця до розташованого поруч пальця пов'язкою (динамічне шинування).
При наявності ознак зміщення чи деформації пальця, перед прибинтовуванням може бути необхідним проведення репозиції. Іноді показано проведення фіксації (наприклад, при переломах з вираженим зміщенням або ротаційною деформацією великого пальця).
При переломі великого пальця пацієнти не повинні спиратися на пошкоджену ногу, їм необхідно носити спеціальне взуття із твердою підошвою; контрольні прийоми мають проводитися хірургом-ортопедом.
Ключові моменти
Зламаний палець зазвичай болісний і набряклий; як правило, розвивається піднігтьова гематома, особливо у випадках, коли палець розчавлений.
При підозрі на ротаційну деформацію або пошкодження суглоба або за наявності пошкодження проксимальної фаланги великого пальця стопи необхідно провести рентгенографію в передньо-задній, бічній та косій проекціях; при інших умовах проведення рентгенографії не завжди є необхідними, оскільки підхід до лікування буде аналогічним незалежно від наявності чи відсутності перелому.
Необхідно прибинтувати пошкоджений палець до сусіднього, якщо ж виявляються ознаки зміщення або деформації, то спочатку необхідно провести процедуру репозиції.
При переломі великого пальця необхідно попросити пацієнтів не спиратися на пошкоджену ногу та носити спеціальне взуття із твердою підошвою; необхідно також переконатися у наявності попередньо запланованого контрольного прийому пацієнта хірургом-ортопедом.