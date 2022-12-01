Переломи пальця ноги

Накладання шини на зламаний палець шляхом примотування його до сусіднього

При деяких травмах проводять репозицію та фіксацію

Лікування переломів пальців ноги полягає у фіксації пошкодженого пальця до розташованого поруч пальця пов'язкою (динамічне шинування).

При наявності ознак зміщення чи деформації пальця, перед прибинтовуванням може бути необхідним проведення репозиції. Іноді показано проведення фіксації (наприклад, при переломах з вираженим зміщенням або ротаційною деформацією великого пальця).

При переломі великого пальця пацієнти не повинні спиратися на пошкоджену ногу, їм необхідно носити спеціальне взуття із твердою підошвою; контрольні прийоми мають проводитися хірургом-ортопедом.