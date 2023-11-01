Як прибинтовувати пошкоджений палець стопи до здорового пальця

Бинтування травмованого пальця стопи разом із сусіднім фіксує травмований палець до сусіднього здорового пальця стопи.

Під час бинтування травмованого пальця стопи разом із сусіднім, палець, який потребує іммобілізації (наприклад, внаслідок травми або деформації), прикріплюється до сусіднього, неушкодженого пальця, що допомагає забезпечити вирівнювання та деяку підтримку й захист.

Показання до прибинтовування великих пальців стоп до здорових Розтягнення, вивих або перелом пальця ноги

Структурні ушкодження пальців стопи (наприклад, обмеження рухомості великого пальця стопи [hallux limitus])

Протипоказання до прибинтовування великих пальців стоп до здорових Абсолютні протипоказання Відкритий перелом Відносні протипоказання Окремі переломи великого пальця стопи (деякі потребують фіксації)

Ускладнення прибинтовування великих пальців стоп до здорових Пошкодження шкіри внаслідок недостатньої товщини підкладки та мацерація між пальцями стопи

Пошкодження судин, зазвичай внаслідок занадто щільного накладання пов’язки

Обладнання для прибинтовування великих пальців стоп до здорових Вата або марля для підкладок

Пластир від 1,25 до 2,5 см (від 1⁄2 до 1 дюйма)

Іноді комерційно доступна шина для пальців стопи

Додаткові міркування щодо прибинтовування великих пальців стоп до здорових Вивихи потрібно вправити. Більшість переломів пальців стопи не потребують репозиції. Переломи проксимальної фаланги великого пальця стопи зазвичай потребують фіксації; у цій ситуації бинтування травмованого пальця стопи разом із сусіднім є недостатньо ефективним.

Розташування пацієнта для прибинтовування великих пальців стоп до здорових Розташуйте пацієнта сидячи в кріслі або лежачи на спині на оглядовому столі.

Покроковий опис процедури прибинтовування великих пальців стоп до здорових Забезпечте пацієнту належне знеболювання.

Помістіть бавовняну підкладку або марлю між пальцями стопи, які фіксуватимуть, щоб запобігти мацерації шкіри між пальцями.

Зафіксуйте обидва пальці стопи пластиром, примотавши травмований палець до неушкодженого.

Перевірте в дистальних відділах чутливість і наповнення капілярів.

Після процедури прибинтовування великих пальців стоп до здорових Якщо доцільно, надайте або порекомендуйте взуття з жорсткою підошвою (післяопераційне взуття), щоб зменшити вагове навантаження та полегшити пересування.

Розгляньте доцільність використання милиць, якщо вагове навантаження спричиняє значний біль.

Призначте або порекомендуйте відповідне подальше спостереження.

Порекомендуйте пацієнтові зберігати пов’язку сухою та змінювати її у разі намокання, щоб уникнути пошкодження шкіри.

Попросіть пацієнта піднімати травмовану кінцівку вище, ніж рівень серця, в положенні сидячи або в спокої.

Попросіть пацієнта міняти пов’язку та марлю кожні 2 дні.

Порадьте пацієнтові прикладати лід у разі потреби.