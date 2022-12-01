Переломи п'яткової кістки в багатьох випадках викликані впливом великої сили. Діагноз встановлюють при рентгенографії та, при необхідності, КТ. Лікування підбирають після консультації ортопеда; воно включає накладання гіпсової пов'язки, а іноді і хірургічне втручання.

(Див. також «Огляд переломів».)

Переломи п'яткової кістки - серйозні, але нечасті пошкодження; вони становлять лише 1-2% всіх переломів Однак якщо їх не діагностувати та не почати лікувати своєчасно, вони можуть спричинити тривале порушення працездатності. До 10% цих переломів при початковому огляді у відділенні невідкладної допомоги не виявляють.

Як правило, ці переломи спричинені високоенергетичним осьовим навантаженням на стопу (наприклад, падінням з висоти на п'яти). Оскільки ці переломи утворюються під впливом великої сили, часто супроводжуються іншими серйозними травмами; в 10% випадків перелому п'яткової кістки є також компресійний перелом грудного і поперекового відділу хребта.

Також у п'ятковій кістці може виникати стресорний перелом, особливо у спортсменів, наприклад, у бігунів на довгі дистанції.

Переломи п'яткових кісток можуть бути внутрішньосуглобовими.

Симптоми та ознаки переломів п'яткової кістки Як правило, область навколо п'яти та заднього відділу стопи болюча і виражено набрякла. Пацієнти не можуть перенести свою вагу на ногу. Майже у 10% випадків розвивається гострий компартмент-синдром.

Діагностика переломів п'яткових кісток Рентгенологічні дослідження

Інколи КТ Якщо підозрюється перелом п'яткової кістки, необхідно провести рентгенівське обстеження в аксіальній і бічній проекціях. КТ проводиться, якщо Результати рентгенографії негативні, але клінічні дані свідчать про перелом п'яткової кістки.

Кут Белера < 20°.

Необхідна детальніша інформація про переломи. Зображення п'яткової кістки Кут Белера Кут Белера утворений перетином лінії, проведеної від верхньої частини задньої горбистості п'яткової кістки до верхньої поверхні підтаранного суглоба, і лінії, проведеної від верхньої поверхні підтаранного суглоба до верхньої частини переднього відростка п'яткової кістки. У нормі цей кут дорівнює 20-40°. Кут < 20° свідчить про перелом. ... прочитати більше Знімок люб'язно надано лікарем Даніелем Кампаньє [Danielle Campagne], MD. Перелом п'яткової кістки На даній рентгенограмі візуалізується уламковий перелом п'яткової кістки. Знімок люб'язно надано лікарем Даніелем Кампаньє [Danielle Campagne], MD. Кут Белера Кут Белера утворений перетином лінії, проведеної від верхньої частини задньої горбистості п'яткової кістки до верхньої поверхні підтаранного суглоба, і лінії, проведеної від верхньої поверхні підтаранного суглоба до верхньої частини переднього відростка п'яткової кістки. У нормі цей кут дорівнює 20-40°. Кут < 20° свідчить про перелом. ... прочитати більше Знімок люб'язно надано лікарем Даніелем Кампаньє [Danielle Campagne], MD. Перелом п'яткової кістки На даній рентгенограмі візуалізується уламковий перелом п'яткової кістки. Знімок люб'язно надано лікарем Даніелем Кампаньє [Danielle Campagne], MD. Кут Белера визначають на рентгенограмі у бічній проекції. Він утворений перетином лінії, проведеної від верхньої частини задньої горбистості п'яткової кістки до верхньої поверхні підтаранного суглоба, і лінії, проведеної від верхньої поверхні підтаранного суглоба до верхньої частини переднього відростка п'яткової кістки. У нормі цей кут дорівнює 20-40°. Кут < 20° свідчить про перелом. Цінні поради та підводні камені Клініцисти мають також перевірити наявність інших травм, таких як компресійні переломи грудної клітки та синдром здавлювання.

Лікування переломів п'яткової кістки Консультація ортопеда

Накладання гіпсової пов'язки або, можливо, оперативне лікування, залежно від типу перелому Потрібна консультація ортопеда. Питання, чи слід лікувати внутрішньосуглобові переломи п'яткової кістки хірургічним або нехірургічним шляхом, активно обговорюється. Позасуглобовий перелом п'яткової кістки лікують симптоматично, забезпечуючи захист, спокій (уникаючи вагового навантаження), накладаючи компресійну пов'язку (яка також забезпечує захист) і лід, і надаючи кінцівці піднятого положення (схема лікування (PRICE). Після усунення набряку накладають гіпсову пов'язку.