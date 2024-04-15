Вакцина проти гепатиту А (HepA)

Вакцина проти гепатиту А — це вакцина, що входить до планових щеплень у дітей (див. CDC: графік імунізації дітей та підлітків в залежності від віку).

Вакцина проти гепатиту А показана будь-якій особі, яка не була повністю вакцинована і бажає зробити щеплення (ідентифікація фактора ризику не потрібна).

Вакцина проти гепатиту А також показана в разі наявності будь-чого із наведеного нижче (див. CDC: графік імунізації дорослих в залежності від віку):

Подорож до ендемічних регіонів або робота в них

Вплив на робочому місці (наприклад, робота з приматами, інфікованими вірусом гепатиту А [ВГА], або робота з ВГА у дослідницькій лабораторії)

Секс між чоловіками

Застосування нелегальних наркотичних препаратів (ін'єкційних або ні), таких як метамфетамін

Бездомність

ВІЛ-інфекція

Хронічне захворювання печінки (наприклад, пацієнти з гепатитом В, гепатитом С, цирозом, жировою дистрофією печінки, алкогольною хворобою печінки, аутоімунним гепатитом або рівнем аланінамінотрансферази [АЛТ] чи аспартатамінотрансферази [АСТ] більше ніж у два рази вище верхньої межі норми)

Передбачуваний тісний особистий контакт (наприклад, у якості члена сім'ї або постійної няні) з усиновленою дитиною протягом перших 60 днів після прибуття дитини в Сполучені Штати Америки з ендемічного регіону

Вагітні жінки, у яких виявлено ризик інфікування ВГА під час вагітності (наприклад, жінки, які є міжнародними мандрівниками, які застосовують заборонені наркотичні препарати [ін'єкційні або ні], які мають ризик професійного впливу, які очікують тісного особистого контакту з міжнародним усиновленим, або є бездомними), або які мають ризик серйозних наслідків через ВГА-інфекцію (наприклад, жінки з хронічним захворюванням печінки або ВІЛ-інфекцією)

Під час спалахів гепатиту А необхідно вакцинувати людей віком ≥ 1 року, які мають ризик інфікування ВГА.

Комбінована вакцина проти гепатиту А / гепатиту В може застосовуватися у людей віком ≥ 18 років, які мають показання до застосування вакцини проти гепатиту А або гепатиту В та які раніше не були вакциновані одним із компонентів вакцини.