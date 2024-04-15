Вакцина проти гепатиту А (HepA)

Існує дві вакцини проти гепатиту А, обидві вони забезпечують довготривалий захист від гепатиту А.
Додаткова інформація наведена у розділах Рекомендації Консультаційного комітету щодо практики імунізації стосовно вакцинації проти гепатиту А та Центри з контролю та профілактики захворювань (CDC): вакцинація проти гепатиту А. Короткий огляд змін до графіку імунізації дорослих за 2024 рік наведений у ресурсі Консультаційного комітету з практики імунізації (ACIP) Рекомендований графік імунізації дорослих, Сполучені Штати Америки, 2024 рік:
(Див. також Загальні відомості про імунізацію).
Препарати вакцини проти гепатиту А
Вакцини проти гепатиту А (HepA) готуються з інактивованого формаліном вірусу гепатиту А, отриманого з клітинної культури. Обидві вакцини доступні у лікарських формах для застосування у дітей і дорослих.
Також доступна комбінована вакцина проти гепатиту А / гепатиту В.
Показання до застосування вакцини проти гепатиту А
Вакцина проти гепатиту А — це вакцина, що входить до планових щеплень у дітей (див. CDC: графік імунізації дітей та підлітків в залежності від віку).
Вакцина проти гепатиту А показана будь-якій особі, яка не була повністю вакцинована і бажає зробити щеплення (ідентифікація фактора ризику не потрібна).
Вакцина проти гепатиту А також показана в разі наявності будь-чого із наведеного нижче (див. CDC: графік імунізації дорослих в залежності від віку):
Подорож до ендемічних регіонів або робота в них
Вплив на робочому місці (наприклад, робота з приматами, інфікованими вірусом гепатиту А [ВГА], або робота з ВГА у дослідницькій лабораторії)
Секс між чоловіками
Застосування нелегальних наркотичних препаратів (ін'єкційних або ні), таких як метамфетамін
Бездомність
ВІЛ-інфекція
Хронічне захворювання печінки (наприклад, пацієнти з гепатитом В, гепатитом С, цирозом, жировою дистрофією печінки, алкогольною хворобою печінки, аутоімунним гепатитом або рівнем аланінамінотрансферази [АЛТ] чи аспартатамінотрансферази [АСТ] більше ніж у два рази вище верхньої межі норми)
Передбачуваний тісний особистий контакт (наприклад, у якості члена сім'ї або постійної няні) з усиновленою дитиною протягом перших 60 днів після прибуття дитини в Сполучені Штати Америки з ендемічного регіону
Вагітні жінки, у яких виявлено ризик інфікування ВГА під час вагітності (наприклад, жінки, які є міжнародними мандрівниками, які застосовують заборонені наркотичні препарати [ін'єкційні або ні], які мають ризик професійного впливу, які очікують тісного особистого контакту з міжнародним усиновленим, або є бездомними), або які мають ризик серйозних наслідків через ВГА-інфекцію (наприклад, жінки з хронічним захворюванням печінки або ВІЛ-інфекцією)
Під час спалахів гепатиту А необхідно вакцинувати людей віком ≥ 1 року, які мають ризик інфікування ВГА.
Комбінована вакцина проти гепатиту А / гепатиту В може застосовуватися у людей віком ≥ 18 років, які мають показання до застосування вакцини проти гепатиту А або гепатиту В та які раніше не були вакциновані одним із компонентів вакцини.
Протипоказання та застереження при застосуванні вакцини проти гепатиту А
Основним протипоказанням до застосування вакцини проти гепатиту А є
Тяжка алергічна реакція (наприклад, анафілаксія) після попередньої дози вакцини або на компонент вакцини
Основним застереженням при застосуванні вакцини проти гепатиту А є
Середньотяжке або тяжке захворювання з лихоманкою або без неї (вакцинація відкладається до розрішення захворювання)
Доза та введення вакцини проти гепатиту А
Доза вакцини проти гепатиту А становить 0,5 мл в/м до досягнення віку 18 років або 1 мл в/м для дорослих (віком ≥ 19 років).
Діти отримують 2-дозову серію, як правило, у віці від 12 до 23 місяців та через 6–18 місяців після першої дози.
Дорослі отримують вакцину в серії з 2 доз в моменти часу 0 і 6–12 місяців (Havrix) або 0 і 6–18 місяців (Vaqta).
Або ж дорослим можуть вводити комбіновану вакцину проти гепатиту А та гепатиту В за 3-дозовим графіком: в моменти часу 0, 1 та 6 місяців. Інтервал між першою та другою дозами повинен становити ≥ 4 тижнів, а між другою та третьою дозами має становити ≥ 5 місяців. В якості альтернативи вакцину можна вводити за прискореним 4-дозовим графіком: у дні 0, 7 і 21–30, після чого через 12 місяців після введення першої дози вводиться бустерна доза.
Як тільки планується всиновлення дитини з ендемічної зони, близьким контактам слід ввести першу дозу з 2-дозової серії вакцинації проти гепатиту А, в ідеалі за ≥ 2 тижнів до прибуття усиновленої дитини.
Побічні ефекти вакцини проти гепатиту А
Поширені побічні реакції включають біль, еритему, набряк та іноді ущільнення в місці ін'єкції. Інші поширені побічні реакції включають гарячку у людей віком від 12 до 23 років та головний біль у дорослих.
Додаткова інформація
Можуть бути корисними наведені нижче англомовні ресурси. Будь ласка, зверніть увагу, що ПОСІБНИК не несе відповідальності за зміст цих ресурсів.
Консультаційний комітет щодо практики імунізації (ACIP): Рекомендації ACIP стосовно вакцинації проти гепатиту А
Центри з контролю та профілактики захворювань (CDC): вакцинація проти гепатиту А: інформація для медичних працівників
Європейський центр з профілактики та контролю захворювань (ECDC): гепатит А: рекомендовані вакцинації