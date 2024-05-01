Ліпоглікопептиди не всмоктуються після перорального прийому та доступні тільки у вигляді лікарської форми для в/в введення. Ліпоглікопептиди добре проникають у секрет легеневого епітелію та пухирі на шкірі.

Період напіввиведення телаванцину становить 7–9 годин, а постантибіотичний ефект — приблизно 4 години. Його застосовують один раз на добу. Телаванцин виводиться нирками, тому в пацієнтів із нирковою недостатністю необхідно коригувати дозу.

Далбаванцин має подовжений період напіввиведення — від 204 до 346 годин, як і орітаванцин, період напіввиведення якого становить 245–393 години, тому ці лікарські препарати можна застосовувати у режимах одноразової дози або один раз на тиждень.