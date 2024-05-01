Лінезолід та тедизолід

Лінезолід — це зворотний неселективний інгібітор монаміноксидази (ІМАО). Пригнічення МАО призводить до підвищення рівнів нейромедіатора серотоніну. Отже, лінезолід потенційно може спричиняти серотоніновий синдром (гіперсеротонінергічний стан, що характеризується змінами психічного стану, неврологічними відхиленнями та вегетативною нестабільністю), коли його застосовують у пацієнтів із будь-яким із таких станів:

Ендокринологічно активні карциноїдні пухлини

Застосування лікарських препаратів із серотонінергічною дією

До таких лікарських препаратів належать селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну, ІМАО (наприклад, фенелзин, ізокарбоксазид), трициклічні антидепресанти, агоністи серотонінових рецепторів 1B,1D (триптани), меперидин, метадон, бупропіон і буспірон. Аналіз із використанням даних Системи звітності про побічні явища FDA (FAERS) свідчить про те, що лінезолід, найімовірніше, спричинятиме серотоніновий синдром при застосуванні з циталопрамом (або есциталопрамом) чи метадоном (1). Подальші дані когортних досліджень показують, що лінезолід можна безпечно призначати більшості пацієнтів, які приймають антидепресанти та опіоїди (2, 3). Таким чином, пацієнтів, які приймають такі лікарські засоби та терміново потребують лікування лінезолідом, можна лікувати, якщо вважається, що користь перевищує ризик. Однак, якщо це можливо, слід уникати поєднання лінезоліду з циталопрамом (або есциталопрамом) або метадоном.

Пацієнти, які нещодавно приймали або приймають будь-який серотонінергічний препарат і лінезолід, повинні перебувати під ретельним наглядом щодо проявів серотонінового синдрому протягом 2 тижнів після припинення прийому лікарського препарату (для флуоксетину — 5 тижнів) або протягом 24 годин після останньої дози лінезоліду.

Лінезолід не досліджували серед пацієнтів із карциноїдним синдромом. Його слід застосовувати лише за умови ретельного моніторингу на предмет симптомів і ознак серотонінового синдрому.