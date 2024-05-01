Біодоступність після перорального прийому солі фосфоміцину трометаміну є низькою (приблизно 40 %), тому рівні лікарського засобу в сироватці крові низькі відносно мінімальної інгібуючої концентрації (МІК). Тому фосфоміцин застосовують для лікування неускладнених інфекцій нижніх сечовивідних шляхів, а не пієлонефриту.

Фосфоміцин не зв'язується з білками плазми та широко розподіляється в тканинах. Фосфоміцин виділяється із сечею переважно шляхом клубочкової фільтрації без біотрансформації. Після перорального прийому його рівні в сечі перевищують МІК для чутливих патогенних мікроорганізмів протягом понад 24 годин.

У деяких країнах за межами Сполучених Штатів Америки застосовують лікарську форму фосфоміцину для внутрішньовенного введення, яка може бути корисною для лікування серйозніших інфекцій, у тому числі інфекцій центральної нервової системи, остеомієліту та пневмонії; для лікування таких інфекцій його часто застосовують разом з іншими антибіотиками, такими як бета-лактамні антибіотики.