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Uainishaji wa Aina ya Ngozi wa Fitzpatrick

Skin Type

Typical Features

Tanning Ability

I

Pale white skin; red or blond hair; blue/green eyes; freckles

Always burns, never tans

II

Fair skin; red or blond hair; blue, hazel, or green eyes

Burns easily, tans with difficulty

III

Darker white; any eye or hair color

Sometimes mild burn, gradually tans

IV

Light brown skin

Burns only slightly, tans easily

V

Brown skin

Rarely burns, easily tans darkly

VI

Dark brown or black skin

Never burns, always tans darkly very easily

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