zeba a. syed
Zeba A. Syed, MD
Utaalamu na Umahiri
Cornea and external diseases
Ushirikishaji
Cornea Fellowship Co-Director
Wills Eye Hospital
Assistant Professor
Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University
Maelezo na Sura za Mwongozo
Sura
Matatizo ya Konjunktiva na Sklera