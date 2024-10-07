honeypot link
Thaddeus Mason Pope, JD, PhD
Utaalamu na Umahiri
health law, bioethics, medical malpractice, advance directives
Ushirikishaji
Professor
Mitchell Hamline School of Law
Uthibitisho
HEC-C
Chagua Zawadi, Mafanikio na Machapisho
Fulbright Canada Research Chair in Health Law, Policy and Ethics
Brocher Foundation Researcher
Maelezo na Sura za Mwongozo
Sura
Masuala ya Kisheria na Maadili