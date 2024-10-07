Alicia R. Pekarsky, MD
Utaalamu na Umahiri
- Pediatrics, Child Abuse and Neglect
Elimu
- Medical School: SUNY Upstate Medical University, Syracuse, NY
- Residency: Pediatrics, St. Christopher's Hospital for Children, Philadelphia, PA
- Fellowship: Child Abuse, Upstate Medical University, Syracuse, NY
Uthibitisho
- American Board of Pediatrics – General Pediatrics
- American Board of Pediatrics – Child Abuse Pediatrics
Chagua Zawadi, Mafanikio na Machapisho
- Fellow, American Academy of Pediatrics
Maelezo na Sura za Mwongozo