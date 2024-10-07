ruka kwa maudhui makuu
Mwongozo wa MSDToleo la Mtumiaji
Alicia R. Pekarsky, MD

Utaalamu na Umahiri

  • Pediatrics, Child Abuse and Neglect

Elimu

  • Medical School: SUNY Upstate Medical University, Syracuse, NY
  • Residency: Pediatrics, St. Christopher's Hospital for Children, Philadelphia, PA
  • Fellowship: Child Abuse, Upstate Medical University, Syracuse, NY

Uthibitisho

  • American Board of Pediatrics – General Pediatrics
  • American Board of Pediatrics – Child Abuse Pediatrics

Chagua Zawadi, Mafanikio na Machapisho

  • Fellow, American Academy of Pediatrics

Maelezo na Sura za Mwongozo