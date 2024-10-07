L. Brent Mitchell, MD
Utaalamu na Umahiri
- Cardiac Electrophysiology, Cardiology, Arrhythmias
Elimu
- Medical School: University of Calgary, Calgary, Canada
- Fellowship: Clinical Cardiology, Dalhousie University, Halifax, Canada
- Fellowship: Cardiac Electrophysiology, Stanford University, Stanford, CA
Chagua Zawadi, Mafanikio na Machapisho
- Fellow, Royal College of Physicians (Canada)
- Distinguished Teacher of the Year, International Heart Rhythm Society, 2014
- Annual Achievement Award, Canadian Heart Rhythm Society, 2016
- Over 110 authored original research articles in peer-reviewed journals
Maelezo na Sura za Mwongozo