Joseph F. Merola, MD, MMSc
Utaalamu na Umahiri
Dermatology, Rheumatology, Internal Medicine
Ushirikishaji
Professor & Chair
UT Southwestern Medical Center
Elimu
BA, New York University
MD, NYU School of Medicine
MMSc, Harvard Medical School