Nyumbani
/
Kuhusu Miongozo ya MSD
/
Waandishi
/
william schuyler jones
/
William Schuyler Jones, MD
Utaalamu na Umahiri
PAD, CAD, PCI
Ushirikishaji
Professor of Medicine
Duke University Health System
Elimu
MD - University of Arkansas for Medical Sciences
Uthibitisho
RPVI
Interventional Cardiology
Maelezo na Sura za Mwongozo
Sura
Ugonjwa wa Mrundikano wa Mafuta kwenye Ateri ya Ukingoni