ruka kwa maudhui makuu
Mwongozo wa MSDToleo la Mtumiaji
Search icon

David C. Dale, MD

Utaalamu na Umahiri

  • internal medicine, hematology, infectious diseases

Ushirikishaji

  • Professor of Medicine
  • University of Washington
  • Attending Physician
  • University of Washington Medical Center

Uthibitisho

  • internal medicine

Maelezo na Sura za Mwongozo