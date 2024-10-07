honeypot link
Mwongozo wa MSD
Toleo la Mtumiaji
Nyumbani
Kuhusu Miongozo ya MSD
Waandishi
david c. dale
David C. Dale, MD
Utaalamu na Umahiri
internal medicine, hematology, infectious diseases
Ushirikishaji
Professor of Medicine
University of Washington
Attending Physician
University of Washington Medical Center
Uthibitisho
internal medicine
Maelezo na Sura za Mwongozo
Sura
Ugonjwa wa Seli Nyeupe za Damu