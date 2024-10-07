ruka kwa maudhui makuu
Mwongozo wa MSD
André V Coombs, MBBS

Utaalamu na Umahiri

  • General Surgery, Trauma Surgery

Ushirikishaji

  • Assistant Professor, Surgery
  • University of South Florida
  • Attending Trauma, Acute Care Surgeon and Surgical Intensivist
  • HCA Florida Kendall Hospital

Elimu

  • Medical School: University of the West Indies Faculty of Medical Sciences, Mona, Jamaica
  • Internship: General Surgery, University of Miami Miller School of Medicine, Miami, FL
  • Residency: General Surgery, Mount Sinai Medical Center, Miami Beach, FL
  • Fellowship: Trauma/Critical Care, Stanford University, Palo Alto, CA

Uthibitisho

  • American Board of Surgery

Maelezo na Sura za Mwongozo