Jaime Belkind-Gerson, MD, MSc

Associate Professor of Pediatrics
University of Colorado
Director of Neurogastroenterology
Children's Hospital Colorado
Maelezo na Sura za Mwongozo
Sura
Kasoro ya Kuzaliwa ya Njia ya Mmeng'enyo wa Chakula
Matatizo ya Njia ya Utumbo kwa Watoto
Matatizo ya Njia ya Utumbo (GI) na Ini kwa Watoto Waliozaliwa Karibuni