Richard C. Allen, MD, PhD
Utaalamu na Umahiri
Oculoplastic Surgery
Ushirikishaji
Professor
University of Texas at Austin Dell Medical School
Oculoplastic Surgeon
Texas Oculoplastics Consultants
Maelezo na Sura za Mwongozo
Sura
Matatizo ya Kope na Kuchanika
Matatizo ya Tundu la Kishimo cha Jicho