Сердце — это пульсирующая мышца, которая перекачивает богатую кислородом и питательными веществами кровь ко всем органам по кровеносной системе. Внутри сердца находятся четыре камеры, которые собирают кровь, а затем перераспределяют ее, направляя в легкие и в остальные органы. Некоторые состояния могут нарушать способность сердца эффективно перекачивать кровь. Пороки либо заболевания сердечной мышцы или клапанов могут привести к нарушению способности сердца поддерживать нормальное кровообращение. Ишемическая болезнь сердца, повышенное артериальное давление, сужение или закупорка артерий могут нарушить способность кровеносных сосудов эффективно доставлять кровь, тем самым повышая нагрузку на сердце. Любое из этих состояний может привести к расширению сердца и нарушению его функции. В конечном итоге при сердечной недостаточности сердце не может выталкивать поступающую в него кровь. Это приводит к повышению давления в камерах сердца и венозной системе, вызывая накопление жидкости в тканях. Такая последовательность прогрессирующих явлений называется хронической сердечной недостаточностью (ХСН). По мере прогрессирования ХСН в ногах и стопах часто развивается припухание или отек. Жидкость также может собираться в легких, вызывая одышку. В конечном итоге сердечная недостаточность может приводить к нарушению функции почек, еще больше усугубляя накопление жидкости в организме и вызывая дополнительную нагрузку на пораженное сердце. ХСН представляет собой хроническое заболевание, приводящее к снижению ожидаемой продолжительности жизни. В случае порока сердечного клапана может потребоваться хирургическое вмешательство.