При нормальном дыхании воздух проходит через нос, вниз по трахее и далее во все более мелкие дыхательные пути, которые называются бронхами. Бронхи разделяются на бронхиолы и, наконец, на крошечные, похожие на гроздья винограда, скопления тонких хрупких мешочков, которые называются «альвеолами».

Под хронической обструктивной болезнью легких, или ХОБЛ, подразумевают группу заболеваний, которые являются причиной блокирования потока воздуха и связанных с дыханием проблем.

Эмфизема — это заболевание, которое разрушает альвеолы и альвеолярные ходы. По мере того, как легкие теряют эластичность, альвеолы разрываются, создавая большие воздушные полости, которые уменьшают площадь поверхности, необходимой организму для поглощения кислорода и удаления отходов углекислого газа.