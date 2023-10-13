Сердце представляет собой мышцу, которая ритмично сокращается на протяжении всей нашей жизни. Каждый удар стимулируется электрическим сигналом, который генерируется проводящей системой сердца. Нормальная частота сердцебиений составляет от 60 до 100 ударов в минуту. Иногда нарушение проводящей системы заставляет сердце биться слишком быстро, слишком медленно или вызывает неустойчивый или нерегулярный сердечный ритм. С помощью исследования, называемого электрокардиограмма или ЭКГ, можно измерять и записывать электрическую активность сердца.

При нормальном ритме сердцебиений электрический сигнал проходит по конкретному пути через структуры сердца. Сигнал берет начало в синоатриальном или СА узле, расположенном в правом предсердии. СА узел запускает сокращение предсердий, которые выталкивают кровь в желудочки. Затем электрический сигнал проходит через атриовентрикулярный или АВ узел и попадает в желудочки. Здесь сигнал вызывает сокращение желудочков, которые перекачивают кровь в легкие и по всему телу.

Мерцательная аритмия представляет собой один из видов аритмий (нарушений сердечного ритма) и обусловлена множеством беспорядочных электрических импульсов, исходящих из предсердий. При развитии этой аритмии происходит нарушение координации нормальных сокращений между предсердиями и желудочками, что затрудняет эффективную циркуляцию крови в организме, обеспечиваемую работой сердца.

У лиц с фибрилляцией предсердий множество быстрых электрических импульсов, исходящих из разных областей сердца, направляется в предсердия. Эти импульсы вызывают очень быстрый и хаотичный ритм. Такой ритм приводит к беспорядочному сокращению предсердий. В результате нерегулярных сокращений предсердий желудочки не заполняются кровью должным образом, что приводит также к беспорядочному сокращению желудочков. Частота сердечных сокращений может увеличиваться до 100–175 ударов в минуту или выше.