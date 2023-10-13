Сердце — это пульсирующая мышца, которая перекачивает кровь к легким и ко всем органам по кровеносной системе. Внутри сердца находятся четыре камеры, функция которых заключается в сборе и дальнейшем перераспределении крови по всему организму. Две верхние камеры называются правое и левое предсердия, а нижние камеры большего размера называются правым и левым желудочками. Задачей левого желудочка является перекачивание 3–6 литров крови ежеминутно. Однако иногда заболевание может привести к потере способности левого желудочка перекачивать достаточное количество крови для нормального функционирования организма. В этом случае аппарат под названием устройство для поддержки левого желудочка (УПЛЖ) может помочь сердцу выполнять свою работу. Устройство для поддержки левого желудочка — это механическое устройство типа насоса, которое устанавливают хирургическим путем. Оно помогает поддерживать насосную функцию сердца, не способного к самостоятельной эффективной работе. Многие новые УПЛЖ имплантируются прямо в левый желудочек и выталкивают кровь через трубку, прикрепленную к аорте. Таким образом, УПЛЖ уменьшает нагрузку на больное сердце. Устройства для поддержки левого желудочка особенно целесообразны для пациентов, ожидающих трансплантации сердца. Поскольку потребность в донорских сердцах превышает количество доступных донорских сердец, устройство для поддержки левого желудочка может фактически спасти жизнь человека. Существует несколько возможных осложнений, связанных с этой процедурой, которые следует обсудить с врачом до начала хирургического вмешательства.