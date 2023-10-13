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Ультразвуковое исследование при беременности: Методика

Ультразвуковое исследование при беременности делают для того, чтобы обнаружить сердцебиение плода и получить другую информацию.

Специалист наносит гель на живот женщины и сканирует брюшную полость при помощи портативного устройства, которое называется датчиком. Гель улучшает проведение звуковых волн, которые генерируются датчиком. Звуковые волны отражаются от внутренних структур и плода, и картина этого отражения отображается на видеомониторе.

(У видео нет звука).

SCIENCE PHOTO LIBRARY

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