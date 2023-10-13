Ультразвуковое исследование при беременности делают для того, чтобы обнаружить сердцебиение плода и получить другую информацию.

Специалист наносит гель на живот женщины и сканирует брюшную полость при помощи портативного устройства, которое называется датчиком. Гель улучшает проведение звуковых волн, которые генерируются датчиком. Звуковые волны отражаются от внутренних структур и плода, и картина этого отражения отображается на видеомониторе.