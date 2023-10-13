Сердце — это пульсирующая мышца, которая перекачивает кровь по всему организму. Внутри сердца надлежащее направление тока крови контролируются четырьмя клапанами. Однако при сужении или утолщении клапана движение крови может нарушаться. Такое состояние называется клапанным стенозом.

В норме в сердце два клапана контролируют ток крови из верхних камер, или предсердий, в нижние камеры, или желудочки. Два других клапана контролируют ток крови из желудочков к легким и остальным органам и тканям.

В норме в момент сокращения сердца богатая кислородом кровь перемещается из левого предсердия в левый желудочек через митральный клапан. Левый желудочек перекачивает через клапан аорты кровь, которая распределяется по всему организму. Бедная кислородом кровь перемещается из правого предсердия в правый желудочек через трехстворчатый клапан и выталкивается через легочный клапан, попадая затем в легкие для насыщения кислородом.

Тонкие волокнистые нити, называемые сухожильными хордами, открывают и закрывают створки митрального и трехстворчатого клапанов. Сухожильные хорды прикреплены к внутренней стенке желудочков. При сокращении желудочков митральный и трехстворчатый клапаны закрываются, в то время как аортальный и легочный клапаны открыты. Легочный и аортальный клапаны открываются и закрываются в ответ на изменение давления крови в предсердиях и желудочках.