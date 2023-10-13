В процессе дыхания легкие наполняются воздухом, и в альвеолах проходит обмен кислорода и углекислого газа. Во время выдоха углекислый газ выводится из организма. Обычно этот процесс проходит непрерывно.

Синдром апноэ во сне — очень частое расстройство сна, которое характеризуется наличием пауз в дыхании во время сна. Апноэ, или период времени, когда дыхание останавливается, обычно продолжается от 10 до 20 секунд и может возникать от 20 до 30 раз в час каждую ночь.

Существует три типа синдрома апноэ во сне:

Синдром обструктивного апноэ во сне

Синдром центрального апноэ во сне

смешанное апноэ во сне (сочетание двух видов).

Обструктивное апноэ во сне отмечается при расслаблении мышц задней стенки глотки, поддерживающих мягкое небо. Поскольку мышцы расслаблены, дыхательные пути сужаются и дыхание временно блокируется. Это снижает уровень кислорода в крови, заставляя головной мозг пробуждать организм, чтобы открыть дыхательные пути.

Обструктивное апноэ во сне чаще всего встречается у людей с избыточным весом. В число распространенных симптомов могут входить:

Чрезмерная дневная сонливость

Громкий храп с периодами тишины и последующим затрудненным дыханием

Беспокойный сон

Пробуждение с сухостью во рту или болью в горле

Наиболее распространенными методами лечения является применение аппаратов постоянного положительного давления в дыхательных путях (ППДДП), ротовых аппликаторов и оксигенотерапии. В некоторых случаях для устранения обструкции, блокирующей дыхательные пути, проводится хирургическое вмешательство.