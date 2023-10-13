Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon

Синдром апноэ во сне

В процессе дыхания легкие наполняются воздухом, и в альвеолах проходит обмен кислорода и углекислого газа. Во время выдоха углекислый газ выводится из организма. Обычно этот процесс проходит непрерывно.

Синдром апноэ во сне — очень частое расстройство сна, которое характеризуется наличием пауз в дыхании во время сна. Апноэ, или период времени, когда дыхание останавливается, обычно продолжается от 10 до 20 секунд и может возникать от 20 до 30 раз в час каждую ночь.

Существует три типа синдрома апноэ во сне:

  • Синдром обструктивного апноэ во сне

  • Синдром центрального апноэ во сне

  • смешанное апноэ во сне (сочетание двух видов).

Обструктивное апноэ во сне отмечается при расслаблении мышц задней стенки глотки, поддерживающих мягкое небо. Поскольку мышцы расслаблены, дыхательные пути сужаются и дыхание временно блокируется. Это снижает уровень кислорода в крови, заставляя головной мозг пробуждать организм, чтобы открыть дыхательные пути.

Обструктивное апноэ во сне чаще всего встречается у людей с избыточным весом. В число распространенных симптомов могут входить:

  • Чрезмерная дневная сонливость

  • Громкий храп с периодами тишины и последующим затрудненным дыханием

  • Беспокойный сон

  • Пробуждение с сухостью во рту или болью в горле

Наиболее распространенными методами лечения является применение аппаратов постоянного положительного давления в дыхательных путях (ППДДП), ротовых аппликаторов и оксигенотерапии. В некоторых случаях для устранения обструкции, блокирующей дыхательные пути, проводится хирургическое вмешательство.

Врач является наилучшим источником информации о лечении заболевания. Важно обсудить с врачом, какой метод лечения (если он существует) является наиболее подходящим.

По этим темам