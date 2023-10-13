1. Распрямите резиновое кольцо на столе.

2. Согните пальцы и положите на кольцо.

3. Выпрямите и раздвиньте пальцы, проталкивая их в кольцо.

4. Делайте 3 подхода по 10 повторов 1 раз в день.

5. Специальные инструкции

а. Начните с кольца с минимальным сопротивлением (то есть, желтого).