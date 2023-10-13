Сгибание и разгибание пальцев с сопротивлением и удлинение с резиновым кольцом
1. Распрямите резиновое кольцо на столе.
2. Согните пальцы и положите на кольцо.
3. Выпрямите и раздвиньте пальцы, проталкивая их в кольцо.
4. Делайте 3 подхода по 10 повторов 1 раз в день.
5. Специальные инструкции
а. Начните с кольца с минимальным сопротивлением (то есть, желтого).
б. Также можно выполнять упражнение с использованием резиновой ленты вокруг пальцев для сопротивления.
Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.