Во время родов матка сокращается через равные промежутки времени, приводя к расширению шейки матки — входного отверстия матки. Эти сокращения обычно называют родовыми схватками. Когда схватки приведут к расширению шейки матки до 10 сантиметров, отверстие становится достаточным для выхода ребенка из матки во влагалище. Влагалище представляет собой мышечную трубку, которая может расширяться до такой степени, что вмещает головку и плечики ребенка. Сокращения матки продолжаются вплоть до рождения ребенка и плаценты.