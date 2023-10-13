Растяжение сгибателя запястья
1. Расположите травмированную руку ладонью вверх.
2. Возьмитесь за пальцы травмированной руки другой рукой.
3. Держите локоть травмированной руки прямо.
4. Осторожно разогните и выпрямите руку и пальцы.
5. Держите растяжку в течение 30 секунд.
6. Делайте 1 подход по 4 повтора 3 раза в день.
Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.