1. Расположите травмированную руку ладонью вверх.

2. Возьмитесь за пальцы травмированной руки другой рукой.

4. Осторожно разогните и выпрямите руку и пальцы.

5. Держите растяжку в течение 30 секунд.

6. Делайте 1 подход по 4 повтора 3 раза в день.