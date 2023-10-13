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Растяжение сгибателя запястья

1. Расположите травмированную руку ладонью вверх.

2. Возьмитесь за пальцы травмированной руки другой рукой.

3. Держите локоть травмированной руки прямо.

4. Осторожно разогните и выпрямите руку и пальцы.

5. Держите растяжку в течение 30 секунд.

6. Делайте 1 подход по 4 повтора 3 раза в день.

Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.

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