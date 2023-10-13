Задние мышцы бедра — это группа из трех мышц, которые идут вдоль задней части бедра. Вместе, эта группа мышц, состоящая из полусухожильной, полуперепончатой и двуглавой мышцы бедра, сгибает ногу в колене и разгибает ногу в тазобедренном суставе. Это действие позволяет человеку бегать, ходить и прыгать. Растяжение подколенного сухожилия обычно возникает, когда колено внезапно распрямляется и мышца сокращается. Растянутые задние мышцы бедра — это часто встречающаяся спортивная травма, которая может быть результатом недостаточной разминки. При разрыве первой степени мышца становится болезненной, но кровоподтек не появляется. При разрыве второй степени кровоподтеки появляются в месте разрыва мышечных волокон. При разрыве третьей степени появляются кровоподтеки и фактическое разделение мышц. Для надлежащего исцеления необходим отдых и приложение льда к пострадавшей области. После начала исцеления упражнения для укрепления задних мышц бедра может помочь предотвратить рецидив травмы.