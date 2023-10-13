Кожа — это самый большой орган организма. Она выполняет множество важных функций, в том числе защищает организм от инфекций и регулирует температуру тела и баланс жидкости.

Кожа, как правило, состоит из трех слоев. Эпидермис — это внешний слой кожи, который содержит базальные и плоские клетки. В эпидермисе также находятся меланоциты. Это клетки, содержащие пигмент, который позволяет коже загорать, а также защищает более глубокие слои кожи от воздействия УФ солнечного света.

Дерма, которая находится под эпидермисом, содержит кровеносные сосуды, соединительную ткань, волосяные фолликулы и потовые железы. Подкожный слой — это самый глубокий слой кожи, который содержит жировые клетки и коллаген.

Рак кожи возникает при неконтролируемом росте патологических клеток в одном из слоев кожи. Часто встречаются три формы рака кожи, которые различаются по типу пораженных клеток.

Базальноклеточная карцинома является наиболее распространенной формой рака кожи. Этот тип рака кожи обычно не распространяется, однако требует лечения. Базальноклеточные карциномы обычно развиваются на участках кожи, которые подвергаются воздействию солнца.

Плоскоклеточные карциномы развиваются в среднем шаре эпидермиса. Этот тип злокачественного новообразования может распространяться и представлять угрозу для жизни, если не проводить соответствующего лечения.

Патологическое новообразование из меланоцитов, которое называется злокачественной меланомой, является наиболее агрессивной формой рака кожи. Меланомы могут быстро распространяться в другие части тела и органы. Этот тип рака кожи может приводить к смерти, если его вовремя не обнаружить и не провести лечение. Люди со светлой кожей имеют повышенный риск развития данной формы рака.