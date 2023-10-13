Сердце перекачивает кровь в организм через сложную сеть артерий. За исключением венечных артерий, которые питают сердце, большинство артерий переносят обогащенную кислородом кровь от сердца. В крови циркулируют эритроциты, лейкоциты, питательные вещества и другие жизненно необходимые вещества. Холестерин и другие жироподобные вещества также циркулируют в крови. Со временем эти вещества могут откладываться в стенках артерий, вызывая состояние под названием атеросклероз. Отложения холестерина или бляшки могут со временем расти, вызывая уплотнение и сужение гладкой стенки артерии. Сужение и уплотнение стенок артерий приводит к ограничению кровотока. По мере накопления отложений бляшка может стать нестабильной, и может произойти ее разрыв. При свертывании или слипании крови в месте разрыва развивается состояние, называемое тромбозом, похожее на остановку кровотечения из пореза посредством образования сгустков крови. Закупорка или тромб могут усугубляться, ограничивая кровоток. Также имеется риск отрыва тромба и его перемещения по артериям. Закупорка, вызванная тромбом, может представлять угрозу для жизни. Закупорка венечных артерий может вызвать инфаркт миокарда, а закупорка мозговой артерии может привести к инсульту. Закупорка одной из магистральных артерий организма может нарушать кровоснабжение конечности или органа, вызывая боль и повреждение тканей в этой области.