Сухожилия представляют собой тяжи из фиброзной ткани, которые крепят мышцы к костям. Ахиллово сухожилие расположено в месте, где мышца голени или икроножная мышца прикрепляется к пяточной кости.

Разрыв ахиллова сухожилия может произойти во время резкого движения, например, при прыжках или быстром беге, или при интенсивном растяжении сухожилия.

Травмированный участок становится припухшим, болезненным, появляется кровоподтек.