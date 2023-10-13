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Разрыв ахиллова сухожилия

Сухожилия представляют собой тяжи из фиброзной ткани, которые крепят мышцы к костям. Ахиллово сухожилие расположено в месте, где мышца голени или икроножная мышца прикрепляется к пяточной кости.

Разрыв ахиллова сухожилия может произойти во время резкого движения, например, при прыжках или быстром беге, или при интенсивном растяжении сухожилия.

Травмированный участок становится припухшим, болезненным, появляется кровоподтек.

Для восстановления разорванного ахиллова сухожилия может потребоваться хирургическое вмешательство и гипсовая повязка.

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