Разгибание пронированного плеча
1. Лягте на живот, травмированная рука свисает с края кровати, с большим пальцем, направленным кнаружи.
2. Поднимите прямую (разогнутую в локте) руку горизонтально до уровня тела, прижимая лопатку вниз и назад.
3. Вернитесь в исходное положение.
4. Выполните 3 подхода по 10 повторов.
5. Добавьте легкое отягощение в зависимости от переносимости нагрузки.
Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.