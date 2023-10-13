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Разгибание пронированного плеча

1. Лягте на живот, травмированная рука свисает с края кровати, с большим пальцем, направленным кнаружи.

2. Поднимите прямую (разогнутую в локте) руку горизонтально до уровня тела, прижимая лопатку вниз и назад.

3. Вернитесь в исходное положение.

4. Выполните 3 подхода по 10 повторов.

5. Добавьте легкое отягощение в зависимости от переносимости нагрузки.

Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.

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