1. Поместите предплечье на стол ладонью вниз, свисающей с края стола.

2. Переместите запястье вверх, разгибая его.

3. Медленно согните запястье вниз в исходное положение.

4. Делайте 3 подхода по 10 повторов 1 раз в день.

5. Специальные инструкции

а. Сконцентрируйтесь на этапе снижения, на счет 4 сгибая запястье вниз в исходное положение, а на счет 2 разгибая запястье.

б. Начните с легкого веса (например, бутылки с водой) или без веса.