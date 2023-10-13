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Противозачаточный пластырь

Женская репродуктивная система включает матку, маточные (фаллопиевы) трубы и яичники. Яичники представляют собой миндалеобразные железы, расположенные с обеих сторон от матки. Они вырабатывают половые гормоны эстроген и прогестерон, которые регулируют менструальный цикл женщины.

Кроме выработки гормонов яичники содержат сотни тысяч яйцеклеток. Каждый месяц гормоны стимулируют яичники к выработке зрелых яйцеклеток. Как правило, только одна из этих яйцеклеток достигает зрелости, покидает яичник и может быть оплодотворена. Оплодотворение может произойти только во время овуляции; овуляция — это период менструального цикла женщины, когда созревшая яйцеклетка высвобождается из яичника и перемещается по фаллопиевой трубе.

Чтобы произошло зачатие, один сперматозоид должен оплодотворить созревшую яйцеклетку в фаллопиевой трубе. Признаком произошедшего оплодотворения является расщепление или деление яйцеклеток на множество клеток с образованием бластоцисты. Бластоциста затем проходит вниз по фаллопиевой трубе и попадает в матку. Для дальнейшего развития эмбриона должна произойти имплантация бластоцисты в слизистую оболочку матки.

Противозачаточный пластырь представляет собой один из методов предупреждения беременности. Небольшой квадратный пластырь может состоять из нескольких слоев. Гормоны эстроген и прогестин (синтетическая форма прогестерона), как правило, расположены на нижнем адгезивном слое. Этот слой накладывают прямо на кожу, обычно в области ягодиц, на животе или на плече. Он считается гормональным противозачаточным средством; это означает, что он доставляет синтетические гормоны в кровь, препятствуя нормальному менструальному циклу женщины.

Эти гормоны предупреждают беременность посредством следующих механизмов:

  • Предотвращают высвобождение яйцеклеток из яичников

  • Сгущают слизь в шейке матки, тем самым предотвращая встречу сперматозоидов с яйцеклеткой

  • Истончают слизистую оболочку матки (эндометрий), что препятствует имплантации яйцеклетки

Один пластырь можно носить в течение 1 недели, затем требуется замена. Его следует менять еженедельно в один и тот же день недели в течение 3 недель подряд. Пластырь не накладывают во время четвертой недели, в это время у женщины наступает менструация.

Противозачаточные пластыри отпускаются по рецепту, а риски, связанные с их использованием, аналогичны таковым для противозачаточных таблеток.

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