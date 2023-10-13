Когда звуковые волны достигают уха, они собираются воронкообразным внешним ухом и направляются в среднее ухо. На входе в среднее ухо звуковые волны попадают на барабанную перепонку. Возникающие в результате этого колебания затем проходят через 3 косточки среднего уха (молоточек, наковальню и стремя) и передают этот звук в заполненное жидкостью внутреннее ухо, где они стимулируют крошечные волосковые клетки, вызывая изменение их формы. Волосковые клетки генерируют сигналы, передаваемые в головной мозг, который интерпретирует их как звук. С целью проверки слуха человека аудиолог или сурдолог проведет несколько тестов для исследования слуха. На сегодняшний день эти тесты проводят с помощью аппарата под названием «аудиометр». Аудиометр транслирует звуки на разных, точно измеренных частотах и на разных уровнях громкости. Аудиограмма — это график, показывающий самые тихие звуки, которые человек может слышать на каждой проверяемой частоте. Людям также часто проводят обследование, чтобы определить способность барабанной перепонки перемещаться для проведения звука (тимпанометрия); самый тихий звук, способный вызывать рефлекс костей среднего уха, чтобы его услышать (проверка акустического рефлекса); гибкость волосковых клеток во внутреннем ухе (отоакустическая эмиссия); и способность понимать произносимые слова (речевая аудиометрия). Результаты этих обследований помогут аудиологу определить наличие и тяжесть возможной потери слуха.