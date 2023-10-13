Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon

Проверка слуха

Когда звуковые волны достигают уха, они собираются воронкообразным внешним ухом и направляются в среднее ухо. На входе в среднее ухо звуковые волны попадают на барабанную перепонку. Возникающие в результате этого колебания затем проходят через 3 косточки среднего уха (молоточек, наковальню и стремя) и передают этот звук в заполненное жидкостью внутреннее ухо, где они стимулируют крошечные волосковые клетки, вызывая изменение их формы. Волосковые клетки генерируют сигналы, передаваемые в головной мозг, который интерпретирует их как звук. С целью проверки слуха человека аудиолог или сурдолог проведет несколько тестов для исследования слуха. На сегодняшний день эти тесты проводят с помощью аппарата под названием «аудиометр». Аудиометр транслирует звуки на разных, точно измеренных частотах и на разных уровнях громкости. Аудиограмма — это график, показывающий самые тихие звуки, которые человек может слышать на каждой проверяемой частоте. Людям также часто проводят обследование, чтобы определить способность барабанной перепонки перемещаться для проведения звука (тимпанометрия); самый тихий звук, способный вызывать рефлекс костей среднего уха, чтобы его услышать (проверка акустического рефлекса); гибкость волосковых клеток во внутреннем ухе (отоакустическая эмиссия); и способность понимать произносимые слова (речевая аудиометрия). Результаты этих обследований помогут аудиологу определить наличие и тяжесть возможной потери слуха.

По этим темам