1. Станьте, поставив ноги на ширину бедер.

2. Пальцы должны указывать вперед и быть выровнены с коленьями.

3. Сохраняя положение корпуса, отведите ягодицы назад, как если бы Вы хотели сесть на стул, и приседайте, пока бедра не будут почти параллельны полу.

4. Вернитесь в исходное положение и повторите.

5. Делайте 3 подхода по 10 повторений, 1 раз в день каждый день.

6. Специальные инструкции

а. Держите свой вес с внешней стороны стоп и пяток.

б. Начните с частичных приседаний и постепенно переходите к полным, пока не освоитесь.