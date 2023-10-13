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Приседания

1. Станьте, поставив ноги на ширину бедер.

2. Пальцы должны указывать вперед и быть выровнены с коленьями.

3. Сохраняя положение корпуса, отведите ягодицы назад, как если бы Вы хотели сесть на стул, и приседайте, пока бедра не будут почти параллельны полу.

4. Вернитесь в исходное положение и повторите.

5. Делайте 3 подхода по 10 повторений, 1 раз в день каждый день.

6. Специальные инструкции

а. Держите свой вес с внешней стороны стоп и пяток.

б. Начните с частичных приседаний и постепенно переходите к полным, пока не освоитесь.

в. Добавляйте только посильный вес. Начните с 0,5–1 кг (например, бутылки с водой) в каждой руке.

Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.

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