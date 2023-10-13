Плечевой сустав
Плечо состоит из костей, связок, сухожилий и мышц, которые соединяют руку с туловищем. Три кости, которые составляют плечевой сустав, включают ключицу, лопатку и плечевую кость.
В плече находится два сустава, которые взаимодействуют друг с другом, позволяя руке двигаться. Акромиально-ключичный (АК) сустав — это шаровидный сустав, сформированный между ключицей и акромионом. Акромион — это выступ лопатки, образующий вершину плеча. АК сустав дает нам возможность поднимать руку над головой. Гленогумеральный (плечевой) сустав относится к шаровидным суставам, состоящим из шара и лунки. «Шар» — это верхняя, закругленная часть плечевой кости, а «лунка» представляет собой суставную впадину лопатки, называемую гленоидом, в которую входит шар. Этот сустав позволяет руке двигаться в круговом вращении, а также по направлению к телу и от него. Суставная губа — это часть хряща, которая смягчает трение между головкой плечевой кости и гленоидом. Этот хрящ также помогает стабилизировать сустав.
Вращательная манжета плеча представляет собой группу из четырех мышц, которые втягивают плечевую кость в лопатку. Мышцы вращательной манжеты плеча стабилизируют плечевой сустав и помогают при вращении руки.
Плечо также содержит две мешкоподобные структуры, называемые суставными сумками. Суставные сумки выделяет смазывающую жидкость, которая помогает уменьшить трение между движущимися частями сустава.
Все вместе эти структуры создают одно из самых гибких соединений в теле.