В плече находится два сустава, которые взаимодействуют друг с другом, позволяя руке двигаться. Акромиально-ключичный (АК) сустав — это шаровидный сустав, сформированный между ключицей и акромионом. Акромион — это выступ лопатки, образующий вершину плеча. АК сустав дает нам возможность поднимать руку над головой. Гленогумеральный (плечевой) сустав относится к шаровидным суставам, состоящим из шара и лунки. «Шар» — это верхняя, закругленная часть плечевой кости, а «лунка» представляет собой суставную впадину лопатки, называемую гленоидом, в которую входит шар. Этот сустав позволяет руке двигаться в круговом вращении, а также по направлению к телу и от него. Суставная губа — это часть хряща, которая смягчает трение между головкой плечевой кости и гленоидом. Этот хрящ также помогает стабилизировать сустав.