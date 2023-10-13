Передняя крестообразная связка, или ПКС, расположена в центре колена вместе с задней крестообразной связкой, или ЗКС. Эти связки плотно прилегают к бедренной кости и большеберцовой кости ноги, располагаясь перекрестно в колене и не давая суставу смещаться слишком далеко вперед или назад.

Травмы ПКС обычно связаны со спортом. Однако разрыв, растяжение или надрыв ПКС также могут быть вызваны повторяющейся физической нагрузкой, например, чрезмерным вращением или скручиванием колена.

Для замены разорванной связки может быть проведена артроскопическая операция. Во время этой процедуры для удаления остатков разорванной связки используют артроскопическую бритву. Затем просверливают отверстие из передней части большеберцовой кости в коленный сустав, где будет закреплена ПКС. Второе отверстие просверливается в бедренной кости в направлении от сустава кнаружи. Затем могут использовать замещающую ткань или трансплантат из связки надколенника. Среднюю треть связки вместе с прикрепленными кусочками надколенника и большеберцовой кости (так называемые костные блоки) удаляют. Трансплантат протягивают через два туннеля, которые были просверлены в большеберцовой кости и бедренной кости. Затем он фиксируется с помощью винтов. Хирургическое восстановление ПКС путем артроскопии обычно проводят амбулаторно.