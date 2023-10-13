Кожа — это самый большой орган тела человека. Воздействие экстремальных температур, радиации, поражение электрическим током или химическими веществами может привести к ожогу кожи, вызывая боль, волдыри, а в тяжелых случаях необратимое повреждение. Эпидермис является внешним слоем кожи, а дерма — средним слоем, под которым располагается подкожная клетчатка. Ожоги подразделяются в зависимости от площади и глубины повреждения тканей на ожоги первой, второй или третьей степени. Ожоги первой степени приводят к поражению эпидермиса, вызывая боль, покраснение и некоторый отек. Как правило, этот тип ожогов заживает без образования рубцов. Ожоги второй степени приводят к повреждению эпидермиса и дермы, и этот ожог обычно вызывает боль, покраснение и волдыри. Ожоги третьей степени являются наиболее тяжелыми, поскольку повреждение распространяется с верхних слоев кожи на чувствительную подкожную клетчатку, происходит разрушение нервов, кровеносных сосудов, а также других компонентов кожи. Обширные ожоги третьей степени могут приводить к смерти из-за чрезвычайно высокой угрозы инфекции. На самом деле, бактериальная инфекция является ведущей причиной смерти у пострадавших от ожогов.