Воздействие низких температур может привести к повреждению или обморожению в тканях конечностей, таких как руки, ноги, нос и уши. Первый этап называется поверхностное обморожение, которое начинается, когда кожа белеет и становится мягкой на ощупь. При дальнейшем воздействии холода может развиться поверхностное обморожение. В этот момент в клетках кожи образуются кристаллы льда: также могут быть затронуты глубокие слои кожи. При дальнейшем воздействии холода поверхностные кровеносные сосуды замерзают, уменьшая приток крови к переохлажденной области. Недостаточное кровоснабжение и холодная температура могут затронуть основные мышцы, сухожилия, сосуды, нервы и даже кости. Замороженные клетки быстро обезвоживаются, ухудшая повреждение тканей. Степень перманентного повреждения ткани будет зависеть от количества времени, в течение которого ткани остаются замороженными. Некоторые заболевания и лекарства могут повысить восприимчивость человека к обморожению. При подозрении на обморожение медленно согрейте кожу теплой водой. Не используйте горячую воду или сухое тепло, чтобы нагреть обмороженную область, так как это может ухудшить повреждение. Оказание медицинской помощи врачом или профессиональным медиком имеет важное значение в лечении обморожений.